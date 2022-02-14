2022/02/14 | 19:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة ذي قار تعلن منع صيد الأسماك وتسويقها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن منع صيد الأسماك وتسويقها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن منع صيد الأسماك وتسويقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).