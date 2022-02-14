455 قيرغستاني من الدواعش مازالوا في العراق وسوريا

2022/02/14 | 19:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لموقع اوراسيا نت ، الاثنين، انه وعلى الرغم من عودة 79 طفلا من قيرغستان من اطفال الدواعش الى بلادهم منذ شهر آذار الماضي لكن مايزال 455 داعشيا من قيرغستان في السجون العراقية والسورية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، ان “هناك حوالي 55 امرأة من الدواعش في السجون العراقية […]

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