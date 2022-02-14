العراق يفتتح أعمال الدورة 19 للجنة العربيَّة لحقوق الإنسان

2022/02/14 | 19:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، افتتاح أعمال الدورة 19 للجنة العربيَّة لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقات الدوليَّة المعنية بذلك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “أفتتح أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، […]

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