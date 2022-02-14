الفتح: ارتفاع أسعار النفط انعكس سلباً على المواطن العراقي

2022/02/14 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حمل عضو تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، حكومة الكاظمي مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة عجزت عن إيجاد حلول ترضي تطلعات الشارع العراقي.وقال جابر لوكالة / المعلومة /، إن “الشعب العراقي لم يلاحظ أي حلول على ارض الواقع من حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته في الجانب الاقتصادي”، مبينا أن “زيادة […]

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