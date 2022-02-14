تسلمتها من بلغاريا.. الدفاع تفتتح المعدات المدرعة والدبابات في مستودع الدروع

2022/02/14 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افتتحت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، المعدات المدرعة المستلمة من بلغاريا في مستودع الدروع.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بعد استلام العقد المبرم بين العراق وبلغاريا، افتتح وزيرالدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم، المعدات المدرعة الخاصة بهذا العقد من أجل الاطلاع على دبابات T72 والعجلات القتالية BMB1، المستلمة حديثاً في مستودع الدروع“.[…]

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الدفاع تفتتح المعدات المدرعة والدبابات في مستودع الدروع أولاً على ايرث نيوز.

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