السيرة الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 19:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريبر احمد بارزاني وزير داخلية الاقليم لرئاسة الجمهورية.

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