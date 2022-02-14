أوكرانيا تعتزم تخصيص 600 مليون دولار لضمان استمرار حركة الطيران

2022/02/14 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها تعتزم تخصيص 600 مليون دولار لضمان استمرار حركة الطيران عبر مجالها الجوي خلال الأزمة الحالية.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية الهبوط الاضطراري في مولدوفا لرحلة طيران متجهة من مطار فونشال الواقع في جزيرة ماديرا البرتغالية إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من يوم الأحد.

وقالت شركة الطيران الأوكرانية منخفضة التكلفة “سكاي آب” إن الشركة الأجنبية المؤجرة للطائرة منعت الرحلة من دخول المجال الجوي الأوكراني بسبب التحذيرات الأمريكية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.



وتحدثت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن صعوبات بسبب “التقلبات في سوق التأمين”.

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) أوقفت رحلات الطيران مع أوكرانيا يوم السبت.



وقالت إن قرار وقف الرحلات يأتي استنادا إلى “تقييم شامل للوضع الأمني هناك”.

فيما أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها تراقب الوضع عن كثب في أوكرانيا.



وقالت “ندرس تعليق حركة الطيران ولكن ليس هناك قرار بهذا الشأن في الوقت الحالي”.

وحذرت أمريكا يوم الجمعة من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا قبل 20 فبراير في ظل حشد موسكو لعشرات الآلآف من قواتها على الحدود مع جارتها.



وينفي الكرملين بشدة مثل هذه المزاعم فيما دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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