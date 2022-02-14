عباس: تعديل الدستور قرار وطني يحتاج إلى حوارات جادة

2022/02/14 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مشرق عباس، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن تعديل الدستور العراق قرار وطني يحتاج إلى حوارات جادة على كل المستويات.

وقال عباس في تغريدة، إن تعديل الدستور هو قرار وطني ضروري يحتاج إلى حوارات جادة على كل المستويات، معربا عن أمله بأن تكون الدعوة الحكيمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى والمنسجمة مع تعهدات الوثيقة الوطنية التي وقعتها القوى السياسية، بمثابة نقطة شروع جديدة لنقاش وطني شعبي شامل يصنع قواعد المستقبل بإرادة عراقية خالصة.

تعديل الدستور هو قرار وطني ضروري يحتاج الى حوارات جادة على كل المستويات، نأمل ان تكون الدعوة الحكيمة للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والمنسجمة مع تعهدات (الوثيقة الوطنية) التي وقعتها القوى السياسية، بمثابة نقطة شروع جديدة لنقاش وطني شعبي شامل يصنع قواعد المستقبل بارادة عراقية خالصة

— mushreq abbas (@mushreq_abbas) February 14, 2022

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