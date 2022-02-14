الطلبة يتغلب على النجف بثلاثية ويصعد للوصافة

2022/02/14 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب الطلبة على مستضيفه النجف، بنتيجة (3-1)، مساء ،اليوم الاثنين، في ملعب النجف الدولي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري العراقي الممتاز.

تقدم النجف أولا عن طريق أرسن تييري من ركلة جزاء في الدقيقة (18)، وأدرك محمد جواد التعادل للطلبة في الدقيقة (25).

وأضاف محمد زامل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة (71)، ومنح البديل علي خليل الأفضلية للطلاب بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (84).

وبهذا الانتصار، ارتقى الطلبة مؤقتا إلى وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما ظل فريق النجف في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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