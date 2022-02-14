شرطة بابل تنفذ 36 مذكرة قبض في مناطق مختلفة

2022/02/14 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الإثنين، تنفيذ (36) مذكرة إلقاء قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق متهمين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة.وذكرت القيادة، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “عمليات القبض الـ36 جرت من خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام التحقيقية بالتعاون مع الأجهزة الساندة في مناطق متفرقة بالمحافظة”.[…]

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