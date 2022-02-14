لماذا 14 فبراير؟.. حقائق وأساطير

2022/02/14 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـ14 من فبراير هو مناسبة سنوية يتبادل فيها الأحبة والأصدقاء باقات الورود الحمراء وبطاقات المعايدة وردية اللون، ليكون هذا اليوم بمثابة عيد غير رسمي تتدفق فيه مشاعر الحب بطرق مختلفة

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