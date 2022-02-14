بيان رسمي من حزب بارزاني بشأن ترشيح ريبر أحمد لخوض سباق رئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاثنين، رسمياً ترشيح ريبر أحمد لخوض سباق رئاسة الجمهورية.

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وذكر المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، أنه "بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن اجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسميا ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأدناه السيرة الذاتية لريبر أحمد الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

ريبر أحمد خالد - وزير الداخلية

- مواليد 1968

- محل الإقامة : أربيل - بيرمام

- التحصيل الدراسي :

ماجستير في مجال الامن الوطني من جامعة الامن الوطني العراقية في بغداد عام 2007

بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صلاح الدين – أربيل 1997

- خبرات العمل:

عسكريا، رتبته لواء

شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كردستان منذ 2012

عمل كمدير لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كردستان 2005-2012

عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005

- العمل التنظيمي والحزبي

انتخب كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997

ترقى الى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997

اختير كعضو في مكتب شاندر لاعمار كردستان منذ عام 2000

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