2022/02/14 | 19:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gzefwkRG_o8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي #بغداد في عيد الحب: الشعب متآلف و "عقبال" السياسيين | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي #بغداد في عيد الحب: الشعب متآلف و "عقبال" السياسيين | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).