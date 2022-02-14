الديمقراطي يعلن رسميا ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

2022/02/14 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحزب الديمقراطي ،اليوم الاثنين، رسميا ترشيح وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ،ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان, إن ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية يأتي ‏بعد المستجدات السياسية والعوائق التي وضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية ‏ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية في العملية السياسية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي السابق هوشيار زيباري عن سباق الرئاسة.

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