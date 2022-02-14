الكشف عن اختراق 200 هاتف لمسؤولين اردنيين ببرامج التجسس الصهيونية

2022/02/14 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..طالب عضو مجلس الديوان الملكي الاردني مصطفى حمارنة، الاثنين، بفتح تحقيق في أعقاب تقارير عن اختراق نحو 200 هاتف أردني، بينهم أعضاء بالديوان الملكي ومسؤولين وناشطين وصحفيين ببرامج التجسس الصهيونية فيما قال حمارنة إن” الأردن لم يشتر قط برامج التجسس الخاصة بـ بشركة “ان اس او” الصهيونية كما يزعم مصدر القرصنة […]

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