ناسا تسلط الضوء على “أطباق سوبر” مذهلة فى نظامنا الشمسي

2022/02/14 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في يوم الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في أمريكا، انخرطت وكالة ناسا في بقعة من التلاعب بالألفاظ ونشرت ميزة تسلط الضوء على “10 أماكن رائعة ومذهلة على شكل وعاء تزين عوالم نظامنا الشمسي، وفقا لتقرير digitaltrend.وتشمل القائمة حفرة Stickney Crater غير العادية على فوبوس، أحد قمري المريخ، ويبلغ قطرها حوالي 6 أميال (10 […]

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