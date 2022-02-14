الكويت تخفف قيود احتواء كورونا

2022/02/14 | 19:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، إجراءات تخفيفية من قيود كورونا، منها عودة الأعراس والسماح بسفر غير المحصنين بشرط إحضار PCR من الخارج عند الرجوع للبلاد، ويطبق عليهم حجر منزلي لمدة أسبوع عند عودتهم مع عمل مسحة في اليوم السابع.ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المجلس تابعها موقع IQNEWS، أن “المجلس اعتمد عودة الدوام بالجهات […]

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