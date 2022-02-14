"الأكثر تدريبًا واحترافًا".. الجيش الروسي ينشر قوات النخبة قرب حدود أوكرانيا

2022/02/14 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تحشد فيه روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفقًا لتقديرات أمريكية، تتزايد مخاوف مسؤولي الاستخبارات الغربية والأوكرانية من أن الغزو قد يكون وشيكًا.

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