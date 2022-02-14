أول تعليق من ’الإطار التنسيقي’ على ترشيح الديمقراطي شخصية جديدة لمنصب الرئيس

2022/02/14 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبدى الإطار التنسيقي، الإثنين، موقفه من ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني شخصية جديدة لخوض سباق رئاسة الجمهورية.

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من هو ريبر أحمد؟

وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري في برنامج "لعبة الكراسي"، مع الزميل سيف علي"، وتابعه "ناس"، (14 شباط 2022)، إن "الإطار التنسيقي كان يأمل دخول القوى الكردية بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف النوري "اعتراض الإطار على ما يجري يأتي لكي لا يكون الشيعة مُكوناً أصغر في البرلمان والعملية السياسية".

وشدد النوري على أنه "لا وجود لمعارضة إجبارية في العملية السياسية، ولن تتشكل حكومة من دون الإطار التنسيقي".

وبشأن ترشيح الحزب الديمقراطي لريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية قال النوري: "من المستحيل عقد جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية بدون الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني".

وتابع "نحن مع التوافق والمضي لتشكيل حكومة ببرنامج يخدم جميع العراقيين".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاثنين، رسمياً ترشيح ريبر أحمد لخوض سباق رئاسة الجمهورية.

وذكر المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، أنه "بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن اجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسميا ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية".

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