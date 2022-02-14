الفيفا يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

2022/02/14 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الإثنين، قراراً بإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين، التي توقفت، في تصفيات كأس العالم 2022، على أن يحدد لاحقا تاريخ ومكان إقامة المباراة وفقاً لبيان رسمي.وتضمن القرار أيضاً إيقاف 4 لاعبين من الأرجنتين لمباراتين، وهما، الحارس إيميليانو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لوسيلسو، وإميليانو بوينديا الذين يلعبون في الدور الإنجليزي.وانسحب منتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت في 5 كانون الاول الماضي من مواجهة البرازيل بعد أن حاول عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج لاعبي الارجنتين المعاقبين بسبب عدم إجرائهم الحجر الصحي المفروض على القادمين من بريطانيا أبان تفشي متحور أوميركون هناك.

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