صحة الإقليم تسجل 4 وفيات و1203 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

2022/02/14 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ،اليوم الاثنين، تسجيل أ4 حالات وفاة 1203 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مختبراتها أجرت أيضا 6815 فحصا مشيرة إلى أن 1538 مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها.

وأكدت الوزارة في بيانها ان مختبراتها أجرت ما مجموعه ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة عشر ألفا وثماني مئة وتسعة وثلاثين فحصا، أظهرت إصابة 422 ألفاً و918 شخصا في جميع مناطق الإقليم.

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