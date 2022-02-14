الكويت تعلن إلغاء معظم قيود كورونا

2022/02/14 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الاثنين، إلغاء العديد من القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم، إن الكويت سمحت بسفر “غير المحصنين ضد كورونا”، والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل الجماعي، وإعادة عقد الاجتماعات حضورياً.كما قررت الكويت السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن […]

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