2022/02/14 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..الفحوصات الطبية الدورية مهمة للغاية لعدد من الأسباب، حيث إنها تساعد على اكتشاف المشكلات الصحية مبكرًا، وهو ما يمكنك من علاجها قبل أن تسبب أي مضاعفات وتجعلك تتخذ خطوات حيوية نحو عيش حياة أكثر صحة وسعادة، فى سلسلة “اطمن على نفسك” نقدم 4 فحوصات طبية عليك إجراؤها كل عام، بحسب موقع “medvisit”.فحوصات […]

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