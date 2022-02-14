اكتشاف اثار ديناصورات في دولة عربية

2022/02/14 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، اكتشاف آثار أقدام ديناصورات من آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي جنوب الصحراء الشرقية في مصر.وقال الخشت، إن “الفريق البحثي بدأ عمله عام 2018 وقوامه ثلاثة من العلماء المصريين بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي، تمكنوا من العثور على العديد من آثار الأقدام […]

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