“سي إن إن” تحذر الولايات المتحدة من عواقب سلبية بشأن أزمة أوكرانيا

2022/02/14 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت شبكة CNN الأمريكية من أن تفاقم الأزمة الأوكرانية سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، وشعبية الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس.وأشارت الشبكة إلى أن “الوضع المتوتر حول أوكرانيا ساهم في ارتفاع أسعار النفط، وأن الصراع المحتمل سيؤدي إلى قفزة جديدة، ربما فوق 100 دولار للبرميل”.وأضافت: “سعر البنزين في الولايات […]

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