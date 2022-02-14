مشعان الجبوري: “ريبر بارزاني” سيفوز بمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال عضو مجلس النواب، مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، ان “ريبر بارزاني” سيفوز بمنصب رئاسة الجمهورية.وكتب الجبوري تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، انه “سيلتزم نواب تحالف السيادة وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعددهم يفوق المئة نائب بالتصويت للمرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية السيد ريبر بارزاني”.واضاف انه “من المتوقع ان تصوت له […]

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