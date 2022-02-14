استشهاد إمرأة بإنفجار رمانة يدوية داخل منزل سكني بديالى

2022/02/14 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الاثنين، استشهاد امراة في ظروف غامضة بانفجار رمانة يدوية داخل منزلها غربي بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” امراة في العقد الثالث من عمرها استشهد قبل قليل بانفجار رمانة يدوية داخل منزلها في منطقة المفرق غربي بعقوبة”.واضاف، ان “الانفجار واسبابه لاتزال غامضة والاجهزة الامنية […]

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