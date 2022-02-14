"مذبحة" في صعيد مصر.. يقتل والديه وزوجته في لحظة هياج

2022/02/14 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في "مذبحة" شهدتها قرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا في جنوب مصر، حيث أقدم شاب على قتل والديه وزوجته بالرصاص وإصابة شقيقته وزوجها، وفق صحيفة الأهرام

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