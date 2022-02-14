وزير التجارة يزف بشرى للفلاحين والمزارعين بخصوص مستحقاتهم .. هذه تفاصيلها

2022/02/14 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاثنين، اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.وقال الجبوري حسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية خصصت 212 مليار دينار كمستحقات للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021".واضاف، ان"وزارة التجارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة المالية لاطلاق دفعات اخرى لغرض صرف كافة المستحقات المالية عن اقيام الحبوب لموسم 2021 ".واشار الى، ان"المبلغ تم تحويله لحساب إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض صرفها للفلاحين وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات وتنظيم الصكوك".

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