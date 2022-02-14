الكهرباء يتعادل مع الشرطة سلبيا بدوري الكرة

2022/02/14 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

فرض نادي الكهرباء التعادل على نادي الشرطة متصدر الدوري العراقي عندما تعادل معه سلبيا محققا المفاجئة اليوم الاثنين في المباراة التي جرت على ملعب الشعب لحساب الجولة الحادي و العشرين من دوري الكرة الممتاز.قدم الكهرباء مباراة تكتيكية ممتازة و كان ندا للمتصدر الشرطة الذي عانى من غياب هدافه و هداف الدوري المحترف السوري محمود المواس بسبب تراكم البطاقات.وكان الكهرباء قاب قوسين او أدنى من تحقيق الفوز و ذلك عندما أضاع لاعبه مصطفى محمد ركلة جزاء بالوقت القاتل من المباراة عند الدقيقة 88.واضاف الشرطة بتعادله اليوم نقطة إلى رصيد ليصبح 57 نقطة منفردا وحيدا بالصدارة والكهرباء وصل النقطة 25 في المركز الثاني عشر.

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