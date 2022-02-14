القبض على عصابة لترويج العملة المزيَّفة في نينوى

2022/02/14 | 20:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في نينوى، اليوم الاثنين، عن القبض على عصابة لترويج العملة المزيَّفة بالمحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من مديرية مكافحة الإجرام في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ستة متهمين، تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية العراقية”.وأضافت، أن …

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