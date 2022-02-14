2022/02/14 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اجرى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، زيارة إلى محافظتي النجف وكربلاء، فيما التقى المحافظين هناك.وقال مكتب حمية في بيان ، إن الأخير "زار محافظة كربلاء المقدسة والتقى محافظها نصيف الخطابي، بالإضافة إلى زيارة النجف الأشرف ولقاء المحافظ ماجد الوائلي".وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية".وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى بغداد، يوم أمس، حيث استقبلهم وزير النقل ناصر الشبلي./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الأشغال اللبناني يزور النجف وكربلاء ويلتقي محافظيهما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الأشغال اللبناني يزور النجف وكربلاء ويلتقي محافظيهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).