مصرع طفل بحادث دهس غرب بعقوبة

2022/02/14 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي طفل مصرعه في حادث دهس غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان طفلا يستقل دراجة هوائية لقي حتفه في حادث دهس بعجلة قرب منزل عائلته في منطقة الكاطون الرازي غرب بعقوبة .واضاف ان الجثة نقلت الى الطب العدلي .فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث ./انتهى

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