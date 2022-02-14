الاتحاد الدولي يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات المونديال 2022

2022/02/14 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الإثنين، قراراً بإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين، التي توقفت، في تصفيات كأس العالم 2022، على أن يحدد لاحقا تاريخ ومكان إقامة المباراة وفقاً لبيان رسمي.وتضمن القرار أيضاً إيقاف 4 لاعبين من الأرجنتين لمباراتين، وهما، الحارس إيميليانو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لوسيلسو، وإميليانو بوينديا الذين يلعبون في […]

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