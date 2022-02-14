فرض غرامة 100 ألف دينار على مستخدمي الهاتف اثناء القيادة

2022/02/14 | 20:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت مديرية المرور العامة، الإثنين، فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار بحق مستخدمي الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور، العقيد ياس خضير مطلك، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “قانون المرور المرقم 8 لسنة 2019 حدد غرامة لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بـ (100) ألف دينار، وهي […]

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