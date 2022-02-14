المرور: غرامة 100 الف دينار لمن يستخدم الهاتف اثناء القيادة

2022/02/14 | 20:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار بحق مستخدمي الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور، العقيد ياس خضير مطلك، إن “قانون المرور المرقم 8 لسنة 2019 حدد غرامة لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بـ (100) ألف دينار، وهي غرامة رسمية اصولية رسمية تؤخذ من المواطن”.وأضاف مطلك، أن “هناك تعليمات نص عليها القانون ثبتتها مديرية المرور تستوجب أحياناً أن تكون الغرامة 200 الف دينار اذا كانت المخالفة تتطور لمدى خطر أثناء استخدام الهاتف خلال القيادة وتحولت لقضية رأي عام”، لافتاً إلى أن “المديرية تضطر في هذه الحالات إلى اصدار بيان لغرض التوضيح والتشديد والردع”.وأشار إلى أن “المفارز التي تتشكل مستمرة في كل المحافظات لمحاسبة المخالفين من ضمنهم مستخدمي الهاتف”، مبيناً أن “الذين تفهموا خطر استخدام الهاتف أثناء القيادة يتجاوزون 5% من المخالفين، ورجال المرور المتواجدون في الشارع وجدوا لخدمة المواطن وليس ضده”.

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