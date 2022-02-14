نجاة امام وخطيب من محاولة اغتيال في ميسان

2022/02/14 | 20:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بنجاة امام وخطيب من محاولة اغتيال في محافظة ميسان.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز”، ان “الشيخ كريم الكعبي امام وخطيب صلاة الجمعة في ميسان نجا من محاولة اغتيال من قبل مسلحين اثنين دون اي اصابات”.وشهدت محافظة ميسان في الآونة الاخيرة عمليات اغتيال كثيرة.

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