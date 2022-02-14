مقتل متظاهر بـ”طلق ناري” في الخرطوم خلال احتجاجات ضد حكم العسكر

2022/02/14 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل متظاهر بالرصاص ،اليوم الاثنين، في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر في بيان “ارتقت (…) روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر” الرئاسي.

وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنّ حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى “80 شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة”.

وخرج آلاف السودانيين الإثنين مجدّداً إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر، وتصدّت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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