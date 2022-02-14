فرنسا.. مقتل شخص برصاص الشرطة في محطة للقطارات بباريس

2022/02/14 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية يوم الاثنين عن مقتل شخص برصاص الشرطة هدد اثنين من رجال الأمن بسكين في محطة قطارات كبرى بباريس.

وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعرض دورية للشرطة للتهديد من قبل رجل مسلح

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم استهداف الشرطيين عند حدود الساعة 7 صباحا بينما كانا يقومان بدورية في المحطة المزدحمة، والتي تسير قطارات إلى شمال البلاد والدول المجاورة.

وفتح شرطيان النار على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى بباريس، ما أدى إلى مقتله حسبما ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل سكينا طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد".

من جانبه، أوضح وزير النقل جان بابتيست جباري على محطة "أر أم سي" الفرنسية أن المهاجم كان "شخصا معروفا عند الشرطة مؤكدا أن الحادث له علاقة بالإرهاب.

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