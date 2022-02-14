اجتماع مغلق بين الكاظمي والصدر في الحنانة العراقية - عاجل

2022/02/14 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الصدر، صالح العراقي، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع مغلق بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال العراقي في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم) إنه "يتم الان عقد اجتماع مُغلَق بين، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في الحنانة".

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