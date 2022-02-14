سوق العراق يعلن عن تداول اسهم بقيمة مالية تجاوزت الخمسة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي

2022/02/14 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول اسهم بقيمة مالية تجاوزت الخمسة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.وقال السوق في تقرير له، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".وبين، ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ خمسة مليارات و45 مليوناً و28 الف سهم بقيمة مالية بلغت خمسة مليارات و646 مليوناً و557 ألف دينار من خلال تنفيذ 2385 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 570.63 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.48% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".وأشار السوق إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 690 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 758 مليون دينار من خلال تنفيذ 76 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 1.042 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.091 مليار دينار من خلال تنفيذ 139 صفقة"./انتهى8

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