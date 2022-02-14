البرهان يطلق مبادرة من اربعة محاور لحل الازمة السودانية

2022/02/14 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اطلق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مبادرة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأوضاع في السودان.وقال مجلس السيادة في البيان ، أن "البرهان شدد لدى لقائه وفد المفوضية برئاسة موسى فكي علي "ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة"، وقدم للوفد "رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق أربعة محاور".وأوضح أن "المحاور الأربعة تشمل "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".واشار البيان الى ان "وفد المفوضية أكد أنه جاء في هذه المرحلة، للالتقاء بجميع الفاعلين والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الإفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة"./انتهى8

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