ائتلاف المالكي يعلن موقفه من مساعي إجراء تعديلات دستورية في العراق

2022/02/14 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي موقفه، الإثنين، من الحديث عن ضرورة إجراء تعديلات دستورية في العراق.

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وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي"، مع الزميل "سيف علي"، وتابعه "ناس"، (14 شباط 2022)، إن "فقرات عديدة في الدستور يجب أن تصاغ بطريقة جديدة".

وأضاف النوري أن "فراغات كبيرة في الدستور الحالي تستوجب معالجتها وإعادة صياغتها من جديد".

وتابع أنه "يجب استحداث فقرات في الدستور العراقي، بعد أن حصلت كثيراً من المشكلات"، داعياً القوى السياسية إلى "تحرك حقيقي باتجاه تعديلات دستورية تشمل الإضافة والتعديل، وهذه فرصة للجميع".

وأشار النوري إلى أن "تفسير المحكمة الاتحادية الخاص بالكتلة الاكبر مؤخراً، يعد من المستحدثات التي طرأت؛ لعدم وضوح المواد الدستورية المتعلقة بها".

وفي شأن آخر المستجدات السياسية قال النوري إن "اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون بأغلبية الثلثين داخل البرلمان وإلا فسيكون هناك تفرّد بالسلطة".

وأوضح النوري أن "الدستور حافظ على حقوق المكونات من الفقرة المتعلقة بانتخاب رئيس العراق"، لافتاً إلى أن "اتفاق حزبين او اكثر على المضي بتشكيل حكومة بحضور 167 نائباً، سيحدث كثيرا من المشكلات".

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