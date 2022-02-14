2022/02/14 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم ،منتخبي البرازيل والأرجنتين بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها.وفي التفاصيل، لم يمض على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره […]

ظهرت المقالة قرار جديد من الفيفا بشان مباراة البرازيل والارجنتين ضمن تصفيات مونديال 2022 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من الفيفا بشان مباراة البرازيل والارجنتين ضمن تصفيات مونديال 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من الفيفا بشان مباراة البرازيل والارجنتين ضمن تصفيات مونديال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).