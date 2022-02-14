مجلس النواب: عدد المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية وصل إلى 60 مرشحاً

2022/02/14 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت مقررة مجلس النواب بيداء خضر، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية، فيما أكدت عدم تحديد موعد حتى الآن لعقد جلسة انتخاب الرئيس.وقالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "24 متقدماً تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي، وبعد أن أعيد فتحه مجدداً لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضية ارتفع العدد إلى 60 مرشحاً".وأضافت، أن "أسماء المرشحين الجدد المتقدمين وفيما إذا كان مرشح الحزب الديمقراطي الجديد ريبر أحمد من ضمنهم أمر تمتلك هيئة رئاسة البرلمان حصراً معلومات عنه".وأكدت أن "عملية التدقيق بأسماء المرشحين تتم من قبل قانونية البرلمان ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين ومن ثم تذهب إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى".ولفتت إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

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