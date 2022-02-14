احراق عجلة عسكرية نوع همر من قبل المحتجين في الناصرية

2022/02/14 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار اقدم عدد من المتظاهرين في الناصرية ، اليوم الاثنين ، على إضرام النار في عجلة عسكرية نوع ” همر ” تابعة للقوات الامنية بعد إطلاق قنابل المولوتوف تجاه القوات الأمنية.IMG_7891

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