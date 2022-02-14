اجتماع مغلق بين الكاظمي والصدر في الحنانة

2022/02/14 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الصدر، صالح العراقي، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع مغلق بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال العراقي في تغريدة على تويتر، تابعها “النور نيوز” إنه “يتم الان عقد اجتماع مُغلَق بين، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في الحنانة”.

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