كييف: لا نرى بوادر بدء غزو روسي واسع النطاق في الأيام المقبلة

2022/02/14 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الاثنين، أن كييف لا ترى احتمال بدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة.وقال دانيلوف بعد اجتماع مع ممثلين عن البرلمان الأوكراني: “نحن ندرك المخاطر الموجودة على أراضي بلدنا.لكن الوضع تحت السيطرة تمامًا، علاوة على ذلك، لا نرى اليوم […]

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