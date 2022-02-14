استراليا تكشف عن حيوانات مهددة بالانقراض

2022/02/14 | 21:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أدرجت أستراليا رسميا الكوالا التي تعيش في منطقة السواحل الشرقية في قائمة أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.والكوالا من الحيوانات الجرابية التي أصبحت أحد الرموز الوطنية لأستراليا، تكافح حاليا من أجل البقاء.لأنه نتيجة حرائق الغابات أعوام 2019-2020 وتقطيع الأشجار لتحويل مساحات واسعة من الغابات إلى مناطق سكنية بالإضافة إلى الجفاف والأمراض التي تعاني […]

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