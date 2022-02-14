2022/02/14 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jW6qn9GGabQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس هيئة استثمار الأنبار: قريبا وضع حجر الأساس لـ7 مصانع عملاقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس هيئة استثمار الأنبار: قريبا وضع حجر الأساس لـ7 مصانع عملاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).